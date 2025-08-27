Milli sondaj kuleleri 'Seyit Onbaşı' ve 'Naim Süleymanoğlu' sahada

Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği sondaj kuleleri, Şırnak ve çevresindeki petrol sahalarında görev yapmaya başladı. Türk tarihinin milli kahramanlarının adını taşıyan kuleler, Gabar Dağı'nda keşfi yapılan petrolü gün yüzüne çıkarıyor.

Türkiye, enerjide yerlileştirme hedefleri doğrultusunda, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sondaj kuleleri "Seyit Onbaşı" ve "Naim Süleymanoğlu", petrol üretim sahalarında aktif görev almaya başladı. Seyit Onbaşı sondaj kulesi Gabar Dağı Şehit Esma Çevik petrol sahası Atak-3 kuyusunda, Naim Süleymanoğlu kulesi ise Şehit Aybüke Yalçın petrol sahasının 71'inci kuyusunda çalışmalarını sürdürüyor. Enerji ve doğal kaynaklarda dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen ve 86 bin varil günlük petrol üretiminin yapıldığı Şırnak'ta yerli ve milli imkanlar ile üretimi gerçekleştirilen sondaj kuleler ile hem tarihi bir vefa hem de Gabar Dağı'ndan bulunan petrol gün yüzüne çıkarılıyor.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden Gabar Dağı'nda faaliyet gösteren Koca Yusuf petrol sondaj kulesinin ardından Naim Süleymanoğlu ve Seyit Onbaşı petrol sondaj kulelerinin de faaliyete geçtiğini duyurdu. Bakan Albayrak, "Gücün ve dayanıklılığın sembolü Koca Yusuf. Rekorların adamı, yerli gücün timsali Naim Süleymanoğlu. Bir milletin küllerinden doğuşunu omuzlayan efsane Seyit Onbaşı. İsimlerini Türk milletinin gücünden, azminden ve tarihinden alan yerli ve milli sondaj kulelerimiz şimdi Şırnak'taki petrol sahalarımızda görev başında. Kendi enerjimizi üretmek kadar bunu yerli ve milli ekipmanlarımızla yapabilmek de önceliklerimizden biri. Tasarımı da üretimi de Türk mühendislerinin imzasını taşıyan milli sondaj kulelerimizle hedefimiz net, enerjide tam bağımsız Türkiye" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK