Milli Harita ve Navigasyon Uygulamaları İçin Çağrı Açıldı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konum tabanlı hizmetler alanında milli çözümler geliştirmek amacıyla 'Harita ve Navigasyon Uygulaması Geliştirme Projeleri Çağrısı' başlattıklarını duyurdu. Uygulamalar, kullanıcı dostu, yapay zeka destekli ve yerel ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konum tabanlı hizmetler alanında milli çözümlerin geliştirilmesi ve inovatif uygulamaların önünün açılması hedefiyle "Harita ve Navigasyon Uygulaması Geliştirme Projeleri Çağrısı"nı açtıklarını duyurdu.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dijital egemenliğin güçlendirilmesi hedefiyle harita ve navigasyon uygulamalarında milli çözümleri ileri düzeylere taşıyacaklarına işaret etti.

Stratejik öneme sahip konum tabanlı hizmetler alanında milli çözümler geliştirilmesi ve inovatif uygulamaların önünün açılması hedefiyle "Harita ve Navigasyon Uygulaması Geliştirme Projeleri Çağrısı"nı başlattıklarını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Çağrı kapsamında, ülkemizdeki kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun, 112 ile iletişime geçebilen, karbon ayak izi hesaplayabilen, gerçek zamanlı trafik verisi sunabilen, yenilikçi özellikleriyle yüksek performanslı, kullanıcı dostu ve yapay zeka destekli navigasyon uygulamaları geliştirilmesini amaçlıyoruz. Dijital egemenliğimizi tahkim etmek, harita ve navigasyon alanında yerli ekosistemi güçlendirmek ve uluslararası rekabet gücümüzü artırmak amacıyla başlattığımız programa, yatırımcılarımızı ve sektör paydaşlarımızı davet ediyorum."

Kacır'ın paylaşımında yer alan bilgilere göre, çağrıya yönelik başvurular, "http://rip.sanayi.gov.tr" adresinden 15 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

Çağrıyla, dijital egemenlik ve veri bağımsızlığı sağlayacak, yerel ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş, yapay zeka teknolojileriyle kişiselleştirilebilen, güncel haritalar ile operasyonel verimlilik sağlayacak bir uygulama hedefleniyor.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
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