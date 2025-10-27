Haberler

Milli Elektrikli Hızlı Tren Fabrikası'nın İnşaatı Başladı

Milli Elektrikli Hızlı Tren Fabrikası'nın İnşaatı Başladı
Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'da kurulacak Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası'nın inşaat çalışmalarının başladığını duyurdu. Fabrikanın ekonomiye yıllık 3,5 milyar lira katkı sağlaması ve 250 kişilik istihdam yaratması hedefleniyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ. (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulacak Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası'nın inşaat çalışmalarının başladığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Yaklaşık 250 kişilik yeni personel istihdamı oluşturacağız, ekonomimize de yıllık yaklaşık 3,5 milyar lira katkı sağlayacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde kurulacak Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası hakkında açıklamada bulundu. Uraloğlu, fabrikanın Sakarya'da 15 bin metrekare büyüklüğündeki alanda kurulacağını kaydederek, "Sakarya'da hayata geçireceğimiz bu proje ile ülkemize yeni bir üretim merkezi kazandıracağız. Bu yeni tesisimizde 225 kilometre hıza sahip, ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli hızlı treni başta olmak üzere, Türkiye'nin raylı sistemler alanındaki geleceğine yön verecek nice yerli ve milli tren bu tesiste hayat bulacak. Fabrikamız faaliyete geçtiğinde yerli ve milli üretimin mihenk taşlarından biri haline gelen raylı sistemler sektörü için büyük bir kapasite oluşturmuş olacağız. Yeni tren fabrikamız, 12 hızlı tren seti üretim ve test kapasitesine sahip olacak. Bir yandan demir yolu altyapı ve üstyapı yatırımlarını sürdürürken eş zamanlı olarak araç üretimlerine de hız veriyor, yerli ve milli hızlı trenlerimiz ile dışa bağımlılığımızı azaltıyor, ulaşımda hızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'İSTİHDAMA VE EKONOMİMİZE GÜÇLÜ BİR DESTEK SUNACAĞIZ'

Fabrika yapım çalışmaları kapsamında kazı ve dolgu işlemlerinin tamamlandığını belirten Uraloğlu, zemin iyileştirme çalışmalarının ardından temel atma işlemlerine geçileceğini bildirdi. Fabrika projesi ile birlikte ekonomiye önemli ölçüde katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Uraloğlu, "Üretim tesisimizde elde edeceğimiz yüksek katma değerli ürünler sayesinde; ülkemizin Ar-Ge ve teknoloji altyapısına, yerli sanayimizin gelişimine, istihdama ve genel ekonomimize güçlü bir destek sunacağız. Yerli ve milli imkanlarla inşa ettiğimiz bu yeni fabrikamızda, ülkemizin ihtiyaç duyduğu hızlı tren setlerini üreteceğiz. Aynı zamanda bu yatırım ile yaklaşık 250 kişilik yeni personel istihdamı oluşturacağız, ekonomimize de yıllık yaklaşık 3,5 milyar lira katkı sağlayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
