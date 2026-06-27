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Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji anlaşması onaylandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de Şubat 2026'de Riyad'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar yer aldı.

Hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülen kanun, bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
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