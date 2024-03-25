Milas-Bodrum Havalimanı, SunExpress ile yaz sezonuna giriş yaptı

Milas- Bodrum Havalimanı, SunExpress'in Frankfurt ve Düsseldorf'dan gerçekleştirdiği uçuşlarla yaz sezonuna giriş yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas- Bodrum Havalimanı, SunExpress'in Almanya'dan gerçekleştirdiği uçuşlarla yaz sezonunun ilk dış hat uçuşlarını karşıladı.

SunExpress'in 24 Mart'ta gerçekleştirdiği XQ 463 sefer sayılı uçuşuyla Frankfurt'tan 14.20'de, XQ 659 sefer sayılı uçuşuyla da Düsseldorf'tan 23.50'de Bodrum'a inen toplam 360 yolcu terminalde çiçeklerle karşılandı. İlk uçuşu karşılamak için düzenlenen törene Milas-Bodrum Havalimanı DHMİ Başmüdürü Yücel Karadavut, TAV Milas-Bodrum GM İclal Kayaoğlu, uçuş ekibi ve havalimanı yetkilileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, sezonun ilk dış hat yolcularını karşılamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bu dönem Bodrum'da uçuş sezonunu uzatmak ve farklı havayollarını şehre çekmek için paydaşlarıyla yürüttükleri çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını belirten Kayaoğlu, "Bu yaz, Jet Time Airlines, Smartwings Slovakia S.R.O, Norwegian Air Shuttle gibi havayolları ilk kez Milas-Bodrum Havalimanı'na uçuş düzenleyecekler. Bodrum'u daha fazla destinasyona bağlamak için paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Dünyanın her yerinden misafirlerimizi ağırlamayı dört gözle bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Kayaoğlu, artan destinasyon sayılarıyla birlikte 2024 yılı sezonunun turizm gelirinin bölge ekonomisine önemli katkı sağlamasını umduklarını belirtti.

Milas-Bodrum Havalimanı'ndan 3 Kasım'a kadar devam edecek dış hat sezonunda toplamda 56 farklı havayolu ile 75 ayrı destinasyona uçuşlar düzenlenecek.

Havalimanı, Jet2.com, Easy Jet, Freebird, Ryanair Sun, Corendon, Mavi Gök Havacılık, Discover, SAS Scandinavian, Smartwings Slovakia S.R.O, Norwegian Air Shuttle gibi çeşitli havayollarını ağırlayacak. Bu havayolları Liverpool, Belfast, Manchester, Köln, Krakow, Vilnius, Beyrut, St. Petersburg, Kopenhag ve Rotterdam gibi çeşitli destinasyonlara Milas-Bodrum'dan karşılıklı direkt uçuş gerçekleştirecek.

Milas-Bodrum Havalimanı, 2023 yılında toplamda 4 milyon 134 bin yolcu ağırladı. 2024 yılının ilk iki ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13'lük bir artışla 188387 yolcuya hizmet verdi.