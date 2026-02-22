Milas-Bodrum Havalimanı ocak ayında 180 bin yolcuya hizmet verdi
Milas-Bodrum Havalimanı, ocak ayında toplamda 180 bin 763 yolcuya hizmet verirken, uçak sayısı bin 177 ve taşınan yük miktarı 801 ton olarak kaydedildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, havalimanının bu yılın ilk ayında, 180 bin 763 yolcuya hizmet verdiği belirtildi.
Açıklamada, uçak sayısının bin 177, taşınan yük miktarının da 801 ton olduğu ifade edildi.
Kaynak: AA / Ali Ballı