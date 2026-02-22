Haberler

Milas-Bodrum Havalimanı ocak ayında 180 bin yolcuya hizmet verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milas-Bodrum Havalimanı, ocak ayında toplamda 180 bin 763 yolcuya hizmet verirken, uçak sayısı bin 177 ve taşınan yük miktarı 801 ton olarak kaydedildi.

Milas- Bodrum Havalimanı, ocak ayında 180 bin 763 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, havalimanının bu yılın ilk ayında, 180 bin 763 yolcuya hizmet verdiği belirtildi.

Açıklamada, uçak sayısının bin 177, taşınan yük miktarının da 801 ton olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı
Hadise'den skandal 'Ramazan' videosu! Tepkiler gecikmedi

Türkiye'yi o ülkelerle aynı kefeye koydu, tepki anında geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı

Operasyonla yakalandı, mahkemeden hastaneye böyle götürüldü
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu

80 yaşındaki Ayşe Teyze böyle bulundu
'Yeni Nostradamus' ABD-İran savaşı için tarih verdi

"Yeni Nostradamus" tarih verdi! Kehanet doğru çıkarsa vay halimize
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı

Operasyonla yakalandı, mahkemeden hastaneye böyle götürüldü
Domenico Tedesco, Galatasaray yenilgisi sonrası harekete geçti

Galatasaray yenilgisi sonrası harekete geçti
90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda'ya kesildi