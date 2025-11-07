Milas-Bodrum Havalimanı Ekim Ayında 415 Bin Yolcu Ağırladı
Muğla'nın iki önemli havalimanından birisi olan Milas-Bodrum Havalimanı Ekim ayında 415 bin 256 yolcuya hizmet verdi. Ekim ayındaki uçak trafiği 3 bin 564 olarak gerçekleşirken, taşınan yük miktarı ise 4 bin 377 ton.
10 aylık dönemde Milas-Bodrum Havalimanı 4 milyon 177 bin 364 yolcuya hizmet verirken, gerçekleşen uçak trafiği sayısı 38 bin 969. 10 ayda taşınan yük miktarı 43 bin 790 ton oldu. - MUĞLA