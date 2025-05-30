Milas-Bodrum Havalimanı, 2025'in İlk Dört Ayında 511 Bin Yolcu Ağırladı

Milas-Bodrum Havalimanı, 2025'in İlk Dört Ayında 511 Bin Yolcu Ağırladı
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Milas-Bodrum havalimanının 2025 yılının ilk dört ayında 511 bin 869 yolcu ve 6 bin 273 uçuş trafiğine hizmet verdiğini duyurdu. Nisan ayında ise 213 bin 933 yolcu taşındı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Milas- Bodrum havalimanı 2025 yılının ilk dört ayında 511 bin 869 yolcuya ve 6 bin 273 uçuş trafiğine hizmet verdi.

Yapılan açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanında Nisan ayında hizmet verilen yolcu sayısı 213 bin 933 kişi, uçak sayısı Bin 977 ve taşınan yük miktarı da Bin 698 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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