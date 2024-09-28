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Mikrokredi ile Mutfak Kurdu, Siparişlere Yetişemiyor

Mikrokredi ile Mutfak Kurdu, Siparişlere Yetişemiyor
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Nevşehir'de yaşayan Pınar Keçeci, kullandığı mikrokredi ile kurduğu mutfakta günlük 250 kişilik yemek yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda evde başladığı işine, artan talep üzerine genişleyerek devam ediyor. Hedefi, daha büyük bir mutfak kurarak daha fazla kişiye hizmet vermek.

Nevşehir'de yaşayan Pınar Keçeci, İl Özel İdaresi'nden kullandığı mikrokredi ile kendisine mutfak kurdu. Evinde bulunan tencere ve tava ile başladığı hazır yemek işine şu an kurduğu mutfakta devam eden Keçeci, siparişlere yetişmekte zorlandığını söyleyerek, ileride büyük bir mutfak kurup yüzlerce kişiye hizmet etmeyi hedeflediğini söyledi.

Gülşehir ilçesinde yaşayan Pınar Keçeci üç yıl önce eşinin çalıştığı iş yerinin yemeklerini yaparak başladığı hazır yemek işine, kurduğu mutfakta devam ediyor. Özellikle tarım işçileri başta olmak üzere birçok kesime günlük hazır yemek ürettiklerini söyleyen Keçeci İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Hazır yemek işine 2018 yılında evde başladım. Üç yıl boyunca eşimin iş yerinin yemeğini yaptım. Daha sonra talepler artınca Gülşehir'de ev yemekleri açığını gördüm. Evde sekiz kişiyle başladığım yemek talepler artıca 60 kişiyi buldu" dedi.

Mikrokredi hayatını değiştirdi

Evde 180 kişilik toplu yemek siparişinin kırılma noktası olduğunu söyleyen Pınar Keçeci, Nevşehir İl Özel İdaresi'nden kullandığı mikrokredi ile mutfak malzemeleri aldığını söyledi. İlk olarak 8 kişi ile başladığı yemek işinde, şu an günlük 250 kişilik yemek yaptığını söyleyen Keçeci, "Nevşehir İl Özel İdaresine başvuru yaptım. Devletimin verdiği destekle makine aldım. Sonrasında iş yeri konusunda bayağı desteklediler. Şu an 250 kişilik yemek yapmaya devam ediyoruz. Her geçen gün büyümeye çalışıyoruz. Şu an küçük bir mutfağız, inşallah ileride daha geniş sanayileşmiş bir mutfakla birçok bayan arkadaşımla çalışmayı düşünüyorum. Bu işe başladığımda ailem kesinlikle destek vermiyordu. Öncelikle eşimin ve babam hiçbir şekilde olumlu görmüyordu. Ama ilk kabullenen eşim oldu, sonrasında işe başladığımda biraz daha yol katettiğimde babam da verdiğim çabanın boş olmadığını, yaptığım işin güzel bir iş olduğunu ve benim başarabildiğimi gördüğü için şu an ikisi de yanımda, en büyük destekçim ve en büyük arkadaşım oldular" diye konuştu.

Başarılı girişimci Keçeci, mutfağının girişinde bulunan salonu da restorana çevirerek dışardan gelen müşterilerine de hizmet veriyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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