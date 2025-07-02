Migros'tan Niğde'de Yerli Patates Üretimine Destek

Migros'tan Niğde'de Yerli Patates Üretimine Destek
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Migros, Niğde'de yerli patates üreticileri ile iş birliği yaparak sürdürülebilir tarımı destekliyor ve yerli ürünlerin satışını artırmayı hedefliyor.

Yerli ürünlerin üretim ve satışına verdiği katkıları sürdüren Migros, bu kez de Türkiye'nin patates üretim merkezlerinden biri olan Niğde'de yerli üretimin artırılmasına destek verdi. Şirket, Niğdeli patates üreticilerinin İyi Tarım ve Organik Tarım uygulamalarıyla ürettiği ürünleri raflarına taşımak üzere önemli bir iş birliği yaptı.

Migros, yerli ürünlerin üretim ve satışına verdiği katkılara bir yenisini ekledi. Türkiye'nin patates üretim merkezlerinden biri olan Niğde'de yerli üretimin artırılmasına destekleyen şirket, İyi Tarım ve Organik Tarım kriterlere uygun şekilde üretilen ürünlerini satışa taşıyacak.

Şirket bu kapsamda; Niğde Valiliği koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ZZEF ve Gürata ile Niğde'nin tarımsal potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırmak ve sürdürülebilir üretimi desteklemek amacıyla önemli bir iş birliği protokolüne imza attı.

Protokol çerçevesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemine dahil üreticilerin kooperatifler ve birlikler aracılığıyla gerçekleştireceği üretimin desteklenmesi, yerli ve milli patates çeşitlerinin üretiminin artırılması, kalite standartlarının yükseltilmesi ve ulusal pazara sunulması hedefleniyor. Üretim planlaması, eğitim ve teknik destek süreçleri ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Bu iş birliği ile şirket, sürdürülebilir tarım anlayışının yaygınlaştırılması, küçük aile işletmelerinin güçlendirilmesi ve Niğde'nin tarımsal üretim gücünün ulusal ölçekte değer bulmasına katkı sağlıyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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