Migros, Göcek Koylarında Deniz Market Hizmetine başladı

Migros, Deniz Market teknesi ile yaz sezonunu açarak Göcek koylarında hizmet vermeye başladı. Bu yıl market filosuna katılan 'Deniz Market Turuncu' ile daha fazla koya haftanın 7 günü ulaşan şirket, hem tekneden hem sanal market üzerinden tatilcilere ve işletmelere taze meyve sebze ve taze balık dahil temel ihtiyaçları denizden ulaştırıyor.

Yüzen süpermarket Migros Deniz Market, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Göcek koylarında 10'uncu kez demir aldı. Bu yıl filosuna eklenen ikinci teknesi 'Deniz Market Turuncu' ile hizmet ağını genişleterek daha fazla koya ulaşmaya başlayan şirket, Ege koylarında müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını gerçek mağaza ortamında karşılıyor.

Yapılan açıklamaya göre, toplam 45 metre uzunluğunda ve 168 metrekare satış alanına sahip tekne, deniz üzerindeki misafirlerine karadaki market konforunu sunarken; paketli meyve-sebze, taze balık, şarküteri, sıcak fırın ürünleri, dondurma, su, tekstil ve deniz malzemeleri dahil olmak üzere 4 binin üzerinde ürün seçeneğiyle alışveriş deneyimini denize taşıyor. Bu sezon hizmete başlayan ikinci tekne 'Deniz Market Turuncu', 18 metre uzunluğu ve 50 metrekarelik satış alanıyla daha dar koylara kolayca manevra yapabilecek şekilde tasarlandı. Yaklaşık 1.500 ürün seçeneği olan tekne, Osmanağa, Akbükü, Kille, Büyükova, Yassıcalar Adası ve Göcek Adası gibi daha önce erişilemeyen koylara da ulaşım sağlıyor.

"Ulaşılabilir hizmete yoğun ilgi"

Migros Güney Ege Bölge Direktörü Ekrem Yıldız, "Deniz Market hizmetini, şirketimizin 'ulaşılabilirlik' vizyonunun bir parçası olarak başlattık. Bugün hala bu büyüklükteki teknemizle Türkiye'nin ilk ve en büyük deniz marketiyiz. İkinci tekneyle birlikte daha önce erişilemeyen koylarda da hizmet veriyoruz. Teknede ihtiyaç duyulabilecek tüm ürünlerin yanı sıra, Deniz Market'teki fırınımızda hazırlanan, günlük olarak üretilen börek ve ekmek gibi fırın ürünlerini de 22.00'ye kadar sıcak olarak satışa sunuyoruz. Deniz Market ile sağladığımız hizmetlerin tatilcilerden ve işletmelerden gördüğü ilgiden mutluyuz" dedi.

Açıklamaya göre, Migros Deniz Market, yaz boyunca haftanın 7 günü hizmet veriyor. Ayrıca alışverişlerini kendisi yapmak isteyen müşteriler, telefondan iletişime geçerek botla mağazaya taşınıyor, alışverişlerini yaptıktan sonra yine botlarla teknelerine ulaştırılıyor. Dileyen müşteriler ise Migros Sanal Market üzerinden sipariş vererek ürünlerini direkt teknelerine teslim alabiliyor. Ayrıca, mağazanın konumu denizcilerin kullandığı aplikasyonlarla uyumlu şekilde anlık takip edilebiliyor. Bu sayede Göcek koylarında tatil yapanlar, deniz üzerindeki bu market hizmetine kolayca ulaşabiliyor. - MUĞLA