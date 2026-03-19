Midilli Adası'nda benzinlik işletmecileri tavan kar marjı uygulaması nedeniyle greve gitti

Yunanistan'ın benzin fiyatlarında tavan kar marjı uygulaması nedeniyle Midilli Adası'ndaki benzinlik işletmecileri süresiz grev başlattı. İşletmeciler, kar marjının yükseltilmesini talep ediyor.

Midilli Adası'ndaki benzinlik işletmecilerinin, Yunanistan'ın benzin fiyatlarında tavan kar marjı uygulaması nedeniyle süresiz greve gittiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Midilli Adası'ndaki benzinlik işletmecileri, bugün süresiz grev başlattı.

Benzer bir uygulama yarından itibaren Limni Adası'nda da başlayacak.

ERT'ye konuşan benzinlik sahipleri, benzin fiyatlarında tavan kar marjı uygulamasında litre başı üst sınırın 12 sent olmasının, kendilerini zor durumda bıraktığını ve üst sınırın 20 sente çıkarılmasını istediklerini belirtti.

Yunanistan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından artan fiyatlarla mücadele için petrol ve gıdada "tavan kar marjı" uygulamasına geçmişti.

Bu çerçevede 30 Haziran'a kadar petrolde karın toptan satışta litre başı 5 senti, benzinliklerdeki perakende satışta ise litre başına 12 senti geçemeyeceği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
