Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi Ağustos'ta Düşüşte

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta aşağı yönlü revizyonla 58,2 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin ağustos ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi ağustosta geçen aya kıyasla 3,5 puan azalışla 58,2'ye düştü.

Söz konusu veri aşağı yönlü revize edildi. Bu aya ait öncü veri 58,6 olarak açıklanmıştı.

Tüketici güven endeksi, temmuzda 61,7 olarak ölçülmüştü.

Amerikalıların finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ağustosta 6,3 puan azalarak 61,7'ye geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 1,8 puan azalışla 55,9'a indi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 4,5'ten yüzde 4,8'e çıktı. Uzun vadeli enflasyon beklentisi de aynı dönemde yüzde 3,4'ten yüzde 3,5'e tırmandı.

Böylece, ağustosta kısa vadeli enflasyon beklentisindeki iki aylık, uzun vadeli beklentide ise üç aylık düşüş süreci sonlandı.