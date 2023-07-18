MHP Gediz İlçe Başkanı, TMO Alım Bürosu Açılmasını İstedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gediz İlçe Başkanı Necdet Akel, Kütahya'nın Gediz ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım bürosu açılmasını istedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Necdet Akel, Gediz'de alım bürosu olmaması nedeniyle üreticilerin mağduriyet yaşadığını savunarak, "Çiftçilerimiz mağdur. TMO'nun alım bürosu ilçede yok. Ürettiği ürünleri bir an önce satıp borçlarını ödemek isteyen Gedizli üreticilerimiz, arpa ve buğdayını daha düşük fiyattan tüccarlara satıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Aslanapa ve Altıntaş ilçelerinde alım büroları bulunmakta. Fakat Gediz'deki rekolte her sene yükselmesine rağmen alım bürosu açılmıyor. Büro bulunan ilçelerde üreticiler ürünlerini daha iyi fiyata verirken Gedizli çiftçi daha düşük fiyattan tüccara veriyor" dedi.

Gediz İlçe Tarım Müdürlüğü'nden 2023 yılı için üretim miktarlarını aldıklarını dile getiren Akel, "2023 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı üreticimizin 77 bin 200 dekarlık alandan buğday üretimi 23 bin 160 ton. ÇKS dışı 116 bin 300 dekardan beklenen buğday verimi 34 bin 890 ton olarak üretim bekleniyor. Arpada ise ÇKS'ye kayıtlı 25 bin 900 dekarlık alandan beklenen 7 bin 770 ton, ÇKS dışı 57 bin 900 dekarlık alanda beklenen verim ise 17 bin 370 ton olarak görülmekte. Bu verilere göre Gedizli üreticinin ürününün tarlada kalmaması, hak ettiği gerçek fiyata ulaşması için alım bürosu acilen açılmalıdır. Tüm çiftçilerimize bereketli bir hasat sezonu diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA