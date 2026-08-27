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Bilecik'te şeftali ve nektarin fiyatları dibe vurdu: 5 TL

Bilecik'te şeftali ve nektarin fiyatları dibe vurdu: 5 TL
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Bilecik'te şeftali ve nektarin hasadı devam ederken, üretici fiyatlardan memnun değil. Bu yıl rekoltenin yüksek olması nedeniyle fiyatlar geçen yıla göre büyük düşüş gösterdi; meyve suyu fabrikaları ürünü 5 TL'ye alırken, marketlerde fiyatların düşmemesi üreticinin tepkisini çekiyor. Üretici Recep Yağcı, geçen yıl 60-70 TL olan nektarinin bu yıl 10-20 TL bandında satıldığını belirterek çözüm çağrısı yaptı.

Bilecik'te şeftali ve nektarin hasadı hızla devam ederken, meyve suyu fabrikaları üreticiden aldıkları ürünün fiyatları 5 lira gibi iyice dibe vurdu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü'nde şeftali ve nektarin hasadına başlarken, bu yıl üretici fiyatlardan memnun değildi. Bilecik genelinde nektarin üretimi 4 bin 200 dekar alanda 10 bin 625 ton olarak gerçekleştirilirken, Osmaneli'nde nektarin üretimi de 4 bin 200 dekar alanda 10 bin 625 ton düzeyinde bulunuyor.

"Marketlerde meyve suyu fiyatları düşmezken, bizde alımlar her sene düşüyor"

Nektarin üreticisi Recep Yağcı, geçen yıl nektarin fiyatının 60-70 lira olduğunu, bu yıl fiyatların çok düştüğünü anlatarak, "Bu sene rekolte çok olduğu için fiyatlarda randıman yok. Bu yıl bir de üzerine meyve suyu firmaları kalan ürünleri 5 TL'ye alınması, ama marketlerde fiyatların düşmemesi ilginç. Bu işe bir çözüm bulunması gerekiyor. Bence gecen sene şeftali ve nektari üretimini azdı, yanık vurdu. Ama fiyatlar buna rağmen 60 ile 70 TL arasında satıldı. Ama bu sene 10-20 lira bandında satılıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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