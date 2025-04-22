Meyve Suyu Endüstrisi Derneği Yeni Yönetimini Seçti

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği 2025 yılı olağan genel kurulunu gerçekleştirirken yeni yönetim kurulunu ve yeni başkanını seçti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, MEYED'in seçimli olağan genel kurulu İstanbul'da gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçimde MEYED'in yeni yönetim kurulu başkanı oy birliğiyle Osman Güldüoğlu oldu.

Yeni dönemde MEYED Yönetim Kurulu'nda Gonca Kırtıloğlu Demir (Tunay Gıda) başkan yardımcısı olarak görev alırken, Berkan Berk (ADM Wild), Murat Yasa (Aromsa) Cem Kurt (Dimes), Can Aydemir (Döhler) ve Selin Kılıç (Göknur Gıda) yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapacak. Derneğin genel sekreterlik görevini ise İpek İşbitiren sürdürecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen seçilen MEYED Yönetim Kurulu Başkanı Güldüoğlu, önceki yönetimlerin bıraktığı güçlü mirasın üzerine inşa ederek, sektörü daha ileri taşımak için tüm gücüyle çalışacaklarını bildirdi.

Meyve suyu sektörünün, zengin meyve çeşitliliği, yüksek teknolojiye sahip fabrikaları, global vizyona sahip nitelikli iş gücü, yüksek kadın istihdam oranları ve karbon negatif değer zinciriyle dikkat çeken bir öneme sahip olduğunu kaydeden Güldüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sektör, sürdürülebilir ve kapsayıcı yapısıyla Türkiye'nin tarım ve gıda sanayisi açısından stratejik bir öneme sahiptir. MEYED olarak, kurulduğumuz günden bu yana sektörümüzün potansiyelini somut başarılara taşıması adına bu güçlü dinamiklerine katkı sağlamak için endüstrinin tüm paydaşlarını kapsayan bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. MEYED, tarıma, ekonomiye, çevreye ve beslenmeye yarar bu endüstriyi ileriye taşımak için ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarıyla ortak bilinç içinde çalışmalar yürütmeyi hedeflemektedir. Dernek, üyelerinin ortak iradesi ve küresel vizyonu ile sektörün gelişimine katkı sağlamayı ve Türk meyve suyu sektörünün uluslararası arenada daha güçlü bir konuma gelmesini hedeflemektedir."