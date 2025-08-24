MEVKA'dan Tarım ve Gıda Sektörüne 30 Milyon TL Hibe Desteği

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından 03 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilen Tarım ve Gıda Sektöründe Ar-Ge, İnovasyon ve Yeşil Becerilerin Geliştirilmesi Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı başvuruları 03 Eylül 2025 tarihinde sona eriyor.

MEVKA tarafından 30 milyon TL bütçe ile ilan edilen hibe desteği programı kapsamında TR52 Konya-Karaman Bölgesi'nde faaliyet gösteren mikro/küçük işletmeler, kooperatifler ve üretici birlikleri tarafından hazırlanacak projelerin desteklenmesi hedefleniyor. Son başvuru tarihine 10 gün kalan projelere Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından asgari 600 bin TL, azami 2 milyon TL destek verilecek.

Hibe desteği programı kapsamında mikro ve küçük işletmeler için destek oranı yüzde 50-75, kooperatifler ve üretici birlikleri için bu oran yüzde 75-90 arasında gerçekleşecek. İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, iklim değişikliğine uyum, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı, döngüsel ekonomiye geçiş, kirliliğin önlenmesi ve kontrolü, biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve restore edilmesi gibi önceliklerle ilişkilendirilecek projeler için başvurular 03 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ayrıntılara, Mevlana Kalkınma Ajansı'nın www.mevka.org.tr internet adresinden ulaşılabiliyor. - KONYA