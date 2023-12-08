Merkez Bankası'nın faizi yüzde 40'a yükseltmesiyle birlikte TL mevduat faizleri de yüzde 47'ye kadar yükselerek son 20 yılın zirvesine çıktı. Şu an bazı bankalar 500 bin liraya 32 günlük vadede 19 bin liradan fazla faiz veriyor.

Mevduat faizleri 20 yılın zirvesinde! 500 bin lira yatıran aylık 19 bin lira geri alıyor

Merkez Bankası politika faizini yükseltmeye devam ediyor. Hafize Gaye Erkan'ın göreve geldiği haziran ayında yüzde 8,5 seviyesinde bulunan faiz, şu an yüzde 40 seviyesinde. Son 6 ayda 3.150 baz puanlık faiz artışı yapıldı. Bu gelişme mevduat faizlerine yansıdı. Bazı bankalar şu an 500 bin TL'ye aylık 19 bin liradan fazla faiz veriyor.

20 YILIN ZİRVESİNDE

Merkez Bankası verilerine göre 1-3 ay vadeli mevduatlara uygulanan ortalama faiz, yüzde 47'yi aştı ve 20 yılın zirvesine ulaştı.

YÜZDE 50'YE ÇIKABİLİR

Merkez'in aralık ayında da faizi yükseltmesi bekleniyor. Uzmanlar TL mevduatında faiz oranlarının kısa sürede yüzde 50'nin üzerine çıkabileceğini söylüyor.

500 BİN TL'YE AYLIK 19 BİN LİRA

Mevduat faizlerinin 20 yılın zirvesine çıkmasıyla bankada parası olanların geliri de arttı. Şu an bazı bankalar 500 bin TL yatırana 32 gün vadenin sonunda 19 bin lira ödemeye başladı. Rakam arttıkça getiri oranı da artıyor.