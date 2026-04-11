GATHİB başkanlığına Mete Akcan seçildi

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinde (GATHİB) gerçekleşen seçimli Olağan Genel Kurulda başkanlık görevini Mete Akcan devraldı.

GATHİB'den yapılan açıklamaya göre, 8 yıldır başkanlık görevini yürüten Ahmet Fikret Kileci görev süresinin sona ermesiyle birlikte bayrağı devretti.

GAİB hizmet binasında gerçekleştirilen seçimlerde, oy birliğiyle Mete Akcan göreve getirildi.

Akcan'ın yönetiminde, Ahmet Fikret Kileci, Suat Akınal, Fazıl Özyaşar, Serdar Erpamukçu, Gökhan Anlaş, Ahmet Ercan Özil, Zeliha Burçin Kaplan, İpek Teymur Külekçi, Özalp Kibar ve İsmail Kurtul yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mete Akcan, şunları kaydetti:

"Birliğimiz, sektörümüz açısından güçlü bir temsil kabiliyetine sahip. Önceki dönemde yönetim kurulu içerisinde yer alarak yürütülen çalışmalara katkı sunduk. Sektörümüzün ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ettik ve bu süreçte edindiğimiz deneyim ve birikimi yeni döneme taşıyarak, ihracatçılarımızın beklentilerine daha etkin şekilde cevap veren ve sektörümüzün rekabet gücünü artıran çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz."