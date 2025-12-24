Haberler

Başkan Değirmenci'den MESS'e tepki

Başkan Değirmenci'den MESS'e tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, MESS ile yürütülen Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle başlayan arabulucu sürecine dikkat çekti ve yürütülen eylemleri duyurdu.

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) ile yürütülen Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan arabulucu sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Değirmenci, MESS'in sunduğu ücret zammı teklifinin metal emekçilerinin geçim şartlarını karşılamadığını belirterek, sahada eylemlerin başlatıldığını duyurdu.

Değirmenci, büyük umutlarla başlanan sözleşme görüşmelerinin MESS'in "komik" olarak nitelendirdiği ücret zammı teklifi nedeniyle tıkanma noktasına geldiğini ifade etti.

Sunulan teklifin yoksulluk ve sefalet anlamına geldiğini savunan Değirmenci, bu yaklaşımın metal işçilerinin sabrını zorladığını aktararak sendika olarak haklı taleplerini sadece masada değil, sahada da dile getirme kararı aldıklarını ve MESS kapsamındaki işyerlerinde eylemlere başladıklarını belirtti.

13 Ekim 2025 tarihinde MESS ile masaya oturduklarını, bu süreçte beş ayrı toplantı yapıldığını ve birçok idari maddede uzlaşma sağlandığını kaydeden Değirmenci, son toplantıda MESS'in ilk 6 ay için saat ücretlerine yüzde 5 artı 11 lira 50 kuruş zam, sosyal yardımlara ise yıllık yüzde 25 artış teklif ettiğini hatırlattı. Değirmenci, bu teklifin kabul edilemez olduğunu dile getirerek bunun üzerine 8 Aralık 2025 itibarıyla uyuşmazlık tutulduğunu ve arabulucu sürecinin başladığını aktardı.

Değirmenci, MESS'in kararlı duruşu anlaması için Bursa, Adana, Tekirdağ ve Kocaeli başta olmak üzere MESS kapsamındaki işyerlerinde vardiya çıkışlarında basın açıklamaları ve eylemlerin başlatıldığını altını çizdi.

MESS'in teklifinde ısrar etmesi halinde eylemlerin dozunun artacağını dile getiren Değirmenci, hayat pahalılığına dikkat çekerek işverenlere çağrıda bulunarak metal emekçisinin alın terinin karşılığının verilmesi gerektiğini ve ücret zammının günümüz geçim şartlarına uygun bir seviyeye çekilmesini istedi.

Sunulan teklifin iş barışını bozacağını savunan Değirmenci, metal emekçilerinin verimli üretim yapabilmesi için hak ettikleri ücretin verilmesi gerektiğine dikkat çekerek MESS'i en kısa sürede yeni ve adil bir teklif sunmaya davet etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Ankara'da düşen jetle ilgili gizemi aydınlatacak delil bulundu
Kasım Garipoğlu'nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi

Seks partilerinin yapıldığı yalının havuzunda dikkat çeken yazı
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 20 kişi arasında iş adamları, dansöz ve model var

Ünlülere yeni operasyon! İş adamları, dansöz ve model gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni asgari ücret sonrası zam uyarısı

Yeni asgari ücret açıklandı, Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

Minik Tarık hayatını kaybetti! Valilik talimatıyla okul alarma geçti
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

Kaza sonrası gündeme gelen 2 fotoğraf: Bu tesadüf olamaz
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı

Haberi duyar duymaz soluğu uçağın düştüğü arazide aldı