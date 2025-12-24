Başkan Değirmenci'den MESS'e tepki

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) ile yürütülen Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan arabulucu sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Değirmenci, MESS'in sunduğu ücret zammı teklifinin metal emekçilerinin geçim şartlarını karşılamadığını belirterek, sahada eylemlerin başlatıldığını duyurdu.

Değirmenci, büyük umutlarla başlanan sözleşme görüşmelerinin MESS'in "komik" olarak nitelendirdiği ücret zammı teklifi nedeniyle tıkanma noktasına geldiğini ifade etti.

Sunulan teklifin yoksulluk ve sefalet anlamına geldiğini savunan Değirmenci, bu yaklaşımın metal işçilerinin sabrını zorladığını aktararak sendika olarak haklı taleplerini sadece masada değil, sahada da dile getirme kararı aldıklarını ve MESS kapsamındaki işyerlerinde eylemlere başladıklarını belirtti.

13 Ekim 2025 tarihinde MESS ile masaya oturduklarını, bu süreçte beş ayrı toplantı yapıldığını ve birçok idari maddede uzlaşma sağlandığını kaydeden Değirmenci, son toplantıda MESS'in ilk 6 ay için saat ücretlerine yüzde 5 artı 11 lira 50 kuruş zam, sosyal yardımlara ise yıllık yüzde 25 artış teklif ettiğini hatırlattı. Değirmenci, bu teklifin kabul edilemez olduğunu dile getirerek bunun üzerine 8 Aralık 2025 itibarıyla uyuşmazlık tutulduğunu ve arabulucu sürecinin başladığını aktardı.

Değirmenci, MESS'in kararlı duruşu anlaması için Bursa, Adana, Tekirdağ ve Kocaeli başta olmak üzere MESS kapsamındaki işyerlerinde vardiya çıkışlarında basın açıklamaları ve eylemlerin başlatıldığını altını çizdi.

MESS'in teklifinde ısrar etmesi halinde eylemlerin dozunun artacağını dile getiren Değirmenci, hayat pahalılığına dikkat çekerek işverenlere çağrıda bulunarak metal emekçisinin alın terinin karşılığının verilmesi gerektiğini ve ücret zammının günümüz geçim şartlarına uygun bir seviyeye çekilmesini istedi.

Sunulan teklifin iş barışını bozacağını savunan Değirmenci, metal emekçilerinin verimli üretim yapabilmesi için hak ettikleri ücretin verilmesi gerektiğine dikkat çekerek MESS'i en kısa sürede yeni ve adil bir teklif sunmaya davet etti.