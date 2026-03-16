Meta, Hollandalı bulut şirketi Nebius ile yaklaşık 27 milyar dolarlık altyapı anlaşması yaptı

NEW Amsterdam merkezli yapay zeka bulut şirketi Nebius Group, Meta ile yapay zeka altyapısı tedarik anlaşması yaptığını ve anlaşmanın değerinin yaklaşık 27 milyar dolar olduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Nebius'un beş yıllık anlaşma kapsamında Meta'ya Nvidia Vera Rubin platformunun ilk büyük ölçekli dağıtımlarından birine dayalı olarak, birden fazla lokasyonda 12 milyar dolarlık özel kapasite sağlayacağı belirtildi.

Nebius'un bu kapasiteyi 2027'nin başından itibaren sunacağı aktarılan açıklamada, Meta'nın ayrıca anlaşma süresi içinde toplam 15 milyar dolara kadar belirli Nebius kümelerinde mevcut ek bilişim kapasitesi satın almayı taahhüt ettiği kaydedildi.

Açıklamada, anlaşmanın değerinin 27 milyar dolara kadar çıkacağı belirtildi.

Nebius Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Arkady Volozh, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Temel yapay zeka bulut işimizin inşasını ve büyümesini hızlandırmak amacıyla, daha fazla sayıda büyük ölçekli ve uzun vadeli kapasite sözleşmesi sağlama sürecimizin bir parçası olarak Meta ile olan önemli ortaklığımızı genişletmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
