Met-Gün İnşaat'tan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bayrak

Met-Gün İnşaat, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü 1699 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğindeki dev Türk bayrağı ile süsledi.

Met-Gün İnşaat'tan yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Met-Gün İnşaat'a yaptırılan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki etkinliklerin, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in katkıları ile organize edildiği anlatıldı.

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarındaki etkinliklerin gündüz bölümünde, kano, bisiklet ve koşu yarışları, gece ise ışık, su gösterilerinin gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, köprüdeki kutlamalarda en önemli detayın 1699 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğindeki Türk bayrağı olacağı vurgulandı.

Açıklamada, 15 bin 300 metrekarelik Türk bayrağının bugüne kadar asılan en büyük Türk bayrağı olma özelliği taşıdığına dikkati çekilerek, bayrağın, ülke çapındaki kutlamaların simgesi olacağı, bugüne kadar böylesine büyük bir alanı kapsayan dev bir Türk bayrağının ilk kez bir şehri süsleyeceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 100. yıl kutlamalarını işaret ederek, 'Yer gök bayrak olsun' çağrısında bulunmuştu. Bu çerçevede Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan dev Türk bayrağı adeta Erdoğan'ın bu çağrısına ses oldu." ifadeleri yer aldı.

Etkinlikleri Ahmet Ertuğ fotoğraflayacak

Açıklamada Cumhuriyet'in 100. yıl kutlama etkinliklerini fotoğraf sanatçısı Ahmet Ertuğ'un fotoğraflayacağı aktarıldı.

Türkiye'nin 4. en uzun köprüsü olan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün, Seyhan Nehri'nin ayırdığı Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımı ile geçen nisan ayında hizmete açıldığı anımsatıldı.

"İlelebet tam bağımsızlık için yaşasın Cumhuriyet"

Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Met-Gün İnşaat olarak, Türkiye'nin ve Adana'nın gururu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleşecek Cumhuriyet şölenine tüm halkımızı davet ediyoruz. Yer gök bayrak olsun, Cumhuriyet'imiz nice 100 yılları hep birlikte birlik, beraberlik içinde kutlasın.

Cumhuriyet, fazilettir. Cumhuriyet, çağdaşlık ve uygarlıktır. Cumhuriyet, gelişime ve değişime açık olmaktır. Cumhuriyet, ilericiliktir, bilimdir. Cumhuriyet, tam bağımsızlıktır. Cumhuriyet, Atatürk'ün yoludur. İlelebet tam bağımsızlık için yaşasın Cumhuriyet."