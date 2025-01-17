Üye Girişi
Haberler
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler
Özgür Özel: Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz

"Bu bir savaş ilanıdır"
İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail Savaş Kabinesi ateşkesi onayladı

Met Farm 10. Yıl Kutlamasıyla Başarılarını Paylaştı

Met Farm 10. Yıl Kutlamasıyla Başarılarını Paylaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çiftlik teknolojileri alanında 10 yıllık yolculuğunu kutlayan Met Farm, Bursa'da düzenlenen etkinlikte çalışanlarıyla bir araya gelerek başarı hikayesini paylaştı ve gelecek hedeflerini vurguladı.

Çiftlik teknolojileri alanındaki 10 yıllık başarılı yolculuğunu geride bırakan Met Farm, 2 gün süren bir etkinlikle stres attı.

Bursa'daki bir otelde gerçekleşen organizasyona firmanın bütün çalışanları katıldı. Şirketin kurucuları Zülfü Arslan ve Anıl Beki, 10 yıllık başarı hikayesini özel bir sunumla paylaştı. Geçmişten bugüne Met Farm'ın dönüşümü, sektöre katılan yenilikler ve önündeki hedefler konusundaki vizyonları vurgulandı. Ayrıca, 2025 yılı hedefleri ve gelecekteki projelerle ilgili fikirler ele alındı.

Etkinlik boyunca personel arasında ekip ruhunu pekiştiren çeşitli yarışma ve oyunlar düzenlendi. Çalışanların keyifle katıldığı bu aktivitelerde ekip çalışması ve dayanışma öne çıkarıldı. Çalışanlar, bu özel etkinlikle hem geçmişine hem de geleceğine olan inancını bir kez daha ortaya koydu. 10. yıl kutlamasında yakalanan enerji ve dayanışma, şirketin daha büyük başarılara imza atacağının bir göstergesi oldu.

Etkinlik sonunda, Zülfü Arslan ve Anıl Beki, tüm Met Farm çalışanlarına başarılı çalışmaları ve şirketin bugünlere gelmesindeki katkıları için teşekkür ederek, "Birlikte daha nice başarılı yıllar geçireceğimize inancımız tam. Hep birlikte daha büyük hedeflere yürüyeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Türkiye'de örneği yok! Gören şaşkına dönüyor
img

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
img

Soylu'nun terör örgütünü dağıtmak için bir önerisi var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama

Suriye'nin gümrük kararı sonrası bakanlık ilk adımı attı
Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu Acun Ilıcalı anında kaptı

Fenerbahçe'den ayrılan yıldızı anında kaptı
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti

Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı

Ünlü oyuncunun babası, Apple'a dava açtı!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.