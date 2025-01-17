Met Farm 10. Yıl Kutlamasıyla Başarılarını Paylaştı

Çiftlik teknolojileri alanındaki 10 yıllık başarılı yolculuğunu geride bırakan Met Farm, 2 gün süren bir etkinlikle stres attı.

Bursa'daki bir otelde gerçekleşen organizasyona firmanın bütün çalışanları katıldı. Şirketin kurucuları Zülfü Arslan ve Anıl Beki, 10 yıllık başarı hikayesini özel bir sunumla paylaştı. Geçmişten bugüne Met Farm'ın dönüşümü, sektöre katılan yenilikler ve önündeki hedefler konusundaki vizyonları vurgulandı. Ayrıca, 2025 yılı hedefleri ve gelecekteki projelerle ilgili fikirler ele alındı.

Etkinlik boyunca personel arasında ekip ruhunu pekiştiren çeşitli yarışma ve oyunlar düzenlendi. Çalışanların keyifle katıldığı bu aktivitelerde ekip çalışması ve dayanışma öne çıkarıldı. Çalışanlar, bu özel etkinlikle hem geçmişine hem de geleceğine olan inancını bir kez daha ortaya koydu. 10. yıl kutlamasında yakalanan enerji ve dayanışma, şirketin daha büyük başarılara imza atacağının bir göstergesi oldu.

Etkinlik sonunda, Zülfü Arslan ve Anıl Beki, tüm Met Farm çalışanlarına başarılı çalışmaları ve şirketin bugünlere gelmesindeki katkıları için teşekkür ederek, "Birlikte daha nice başarılı yıllar geçireceğimize inancımız tam. Hep birlikte daha büyük hedeflere yürüyeceğiz" dedi. - BURSA