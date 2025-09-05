Mesleki Eğitimde Metal Teknolojisi Alanına İlginin Artırılması Gerekiyor

Denizli Madeni Eşya ve Demirciler Odası Başkanı Halit Tavşan, Metal Teknolojisi alanındaki çırak öğrenci açığına dikkat çekerek, veli ve öğrencileri kayıt olmaya davet etti.

Mesleki eğitimin önemine dikkat çeken Başkan Tavşan, "Değerli velilerimiz ve öğrencilerimize, okul seçimleri ve kayıtları devam ettiği bu günlerde liselerin tek seçenek olmadığını hatırlatmak isterim. Değerli velilerimiz öğrencileriniz herhangi bir liseye yerleşemedi diye üzülmeyin. Öğrencinizi rencide etmeyin ve onların daha düşük zekaya sahip olduğunu düşünmeyin. Bu öğrenciler sadece ders çalışmayı sevmeyen veya çalışma düzenini oturamayan öğrencilerdir. Onlar için bu son değildir. Şimdi önlerinde onları hayata hazırlayacak yeni bir seçenek var. Mesleki Eğitim Merkezleri var. Özellikle Metal Teknolojisi alanında büyük çırak açığı vardır. Ağır bir meslek olarak kabul edilse de; Öğrenciler bizim alanımıza kayıt olduğunda başarılı olduğunda ustalık belgesi aldığında iş garantisi de devam edecektir. Okula devam ederken, ustalık belgesi alıp aynı zaman ikinci günde okula devam ederek Meslek Lisesi diploması alacaktır. Biz Denizli Madeni Eşya ve Demirciler odası olarak bize başvuran öğrencilerimizi ihtiyacı olan iş yerlerine yerleştireceğiz. Tüm velilerimizin öğrencilerini kollarına demirden bir altın bilezik takacağımız Metal Teknolojisi alanına kayıtlara bekliyoruz. Meslek Lisesi veya Mesleki Eğitim Merkezleri sizleri bekliyor" diye konuştu. - DENİZLİ