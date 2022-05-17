Meşhur Yenice çileğinin ilk hasadı yapıldı - Haberler

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Meşhur Yenice çileğinin ilk hasadı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Meşhur Yenice çileğinin ilk hasadı yapıldı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde örtü altında yetiştirilen çileğin ilk hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde örtü altında yetiştirilen çileğin ilk hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde açık ve kapalı alanda yapılan çilek yetiştiriciliğinden yaklaşık 35 bin ton ürün elde ediliyor. Türkiye'nin yaklaşık yüzde 10'unu karşılayan Yenice çileği tadı, kokusu ve parlak kırmızısı rengiyle büyük beğeni topluyor.

Yenice ilçesine bağlı Çınarcık köyünde sera altında çilek yetiştiriciliği yapan Ali Demirel (52) bu yıl kışın uzun sürdüğünü, normal şartlarda Nisan ayının son günlerinde hasada başladıklarını söyledi. Demirel açıklamasının devamında, "Eşimle birlikte 8 yıldır örtü altında çilek yetiştiriyoruz. Ürünümüzü kendimiz pazarlamaya çalışıyoruz. Çanakkale, Biga, Çan ve Yenice pazarlarında satıyoruz. Şu an pazara çıkacağız. Kilosu 25 lira civarında duruyor. İlk hasadı yapıyoruz. Fiyatlar bu şekilde devam ederse iyi ama ilerisini bilemeyiz. Bu sene biraz da geç kaldık, havalar soğuk gitti. Kış uzun sürdü. Normalde Nisan sonunda çileğimiz çıkıyordu. Bu sene geç kaldık. İşçi bulmakta zorlanıyoruz. Çilekçilik biraz telaşeli bir iş. Bunun örtüsü bir dert, naylonu bir dert, işçiliği fazla. Bu sene maliyetler de çok arttı. Mazot, gübre fiyatlarında artış yüzde yüzü geçti. İnşallah hayırlısı olur. 5 dönüm kapalı alanda 10 dönümde açık alanda yetiştiriyorum" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ali Demirel, Çanakkale, Türkiye, Nisan, Ekonomi, Haberler

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