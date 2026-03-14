İş insanı Murat Topal'a ihracat ödülü

Erdemli ilçesinden iş insanı Murat Topal, Akdeniz Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen ödül töreninde ihracata sağladığı katkılar dolayısıyla ödüllendirildi. Topal, limon başta olmak üzere 25 ülkeye yaş sebze ve meyve ihraç ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinden iş insanı Murat Topal, ihracata sağladığı katkılar dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Akdeniz Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde Erdemlili iş insanlarından Murat Topal, ihracata sağladığı katkılar dolayısıyla ödüle layık görüldü. Narenciye üretimi ve ihracatıyla bölge ekonomisine önemli katkı sunan Topal Narenciye, başta limon olmak üzere yaş sebze ve meyveyi dünyanın dört bir yanına ulaştırdığı belirtildi. Erdemli'de faaliyet gösteren firmanın 25 ülkeye ihracat gerçekleştirerek hem şehrin ekonomisine hem de Türkiye'nin ihracat ile istihdam gücüne katkı sağladığı ifade edildi.

Ödül töreninde değerlendirmelerde bulunan Murat Topal, üretimin ve ihracatın ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Her fabrika bir kaledir.' sözünü hatırlattı. Topal, üretim tesislerini yalnızca bir işletme değil, istihdamın, emeğin ve ülke ekonomisinin güçlü kaleleri olarak gördüklerini söyledi.

Üretim sürecinde emeği geçen tüm ekibine ve üreticilere teşekkür eden Topal, "Üreten Erdemli, üreten Mersin ve üreten Türkiye için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi

İran petrolünün kalbi vuruldu, ABD 5 savaş uçağını daha kaybetti
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı

İran savaşında en kanlı aşama! ABD dünyayı tedirgin eden hamleyi yaptı
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı

Devlet yetkililerinin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Canberk Uçucu vefat etti

Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu

Vasiyetini açıklamıştı, defnedileceği yer belli oldu
Ankara'da eski eşinin evinde ölü bulunan iş adamı soruşturmasında 3 tutuklama

İş adamının korkunç ölüm nedeni, otopsiden çıktı
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var

Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Canberk Uçucu vefat etti

Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Canberk Uçucu hayatını kaybetti
Kim Jong Un'dan Araplara hayati uyarı: Eğer bugün uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...

Araplara hayati uyarı: Eğer uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...
İstanbul'da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı

Can pazarı! Ölü ve yaralılar var