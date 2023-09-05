Mersin Yenişehir Belediyesi, dar gelirli ailelere nakdi destek sağlıyor

Mersin Yenişehir Belediyesi'nin dar gelirli ailelere nakdi destek sağladığı Yenişehir Halk Kart'ın Ağustos ayı tutarları, ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Yenişehir Halk Kart uygulaması hem dar gelirli vatandaşlara hem de yerel esnafa can suyu oluyor.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin dar gelirli ailelere nakdi destek sağladığı Yenişehir Halk Kart'ın ağustos ayı tutarları, ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Halk Kart ile dar gelirli ailelere desteğini sürdürüyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in göreve geldikten sonra hayata geçirdiği ve ihtiyaç sahiplerine aylık nakdi destek sağlandığı Yenişehir Halk Kart'ın aylık tutarları, kart sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Yenişehir Halk Kart uygulamasından bu ay 815 aile yararlandı.

Yenişehir Halk Kart uygulaması hem dar gelirli vatandaşlara hem de yerel esnafa can suyu oluyor. Yenişehir Halk Kart sahipleri, her ay kartlarına yatırılan tutarla anlaşmalı yerel esnaftan alışveriş yapabiliyor. - MERSİN