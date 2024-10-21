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Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin 5. etabı onaylandı

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin 5. etabı onaylandı
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB) 235 hektar alana kurulacak 5. etap yeni genişleme alanının onaylandığını ve bölgenin bin 58 hektar alana ulaşacağını söyledi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB) 235 hektar alana kurulacak 5. etap yeni genişleme alanının onaylandığını ve bölgenin bin 58 hektar alana ulaşacağını söyledi.

Vali Pehlivan, 823 hektar alan üzerine kurulu MTOSB'nin 4 etabında faaliyet gösteren 263 firmada yaklaşık 27 bin kişiye doğrudan istihdam sağlandığını ifade etti. Sanayi alanında yatırım yapmak üzere gelen talepleri karşılamak ve yatırımcılara yeni alanlar oluşturmak amacıyla bir süredir hazırlıklarını sürdürdükleri çalışmalar neticesinde MTOSB'de 235 hektar alana kurulacak olan 5. etap yeni genişleme alanının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığını vurgulayan Pehlivan, şöyle devam etti:

"MTOSB'miz 5. etap genişleme alanı ile toplam bin 58 hektar alana ulaşacak. Bu alanda hayata geçirilecek yeni yatırımlarla toplam istihdamın yaklaşık 50 bine çıkması hedeflenmektedir. İlimizdeki bütün diğer kamu hizmetleri ve yatırım alanlarında olduğu gibi OSB'lerimizin gelişmesi konusundaki himayeleri ve desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ilimiz ve yatırımcılarımız adına şükranlarımızı sunuyorum. Genişleme alanının onaylanması ve OSB ile ilgili tüm konulara verdikleri desteklerden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, milletvekillerimize, bakanlığımızın ilgili birimlerine, MTOSB Müteşebbis Heyetimize, MTOSB Yönetim Kurulu Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, katkı ve emeği olan kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Ülkemizin ve ilimizin ekonomisine, yatırımcılarıyla OSB'mize değer katacak, istihdam sağlayacak girişimcilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Ali Hamza Pehlivan Yerel Yönetim Ekonomi Tarsus mersin OSB

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