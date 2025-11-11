Mersin Silifke'de Keçiboynuzu Balı Hasadı Başladı

Mersin Silifke ilçesinde arıcılar keçiboynuzu balının hasadına başladı.

Kabasakal Mahallesi'nde harnup olarak da bilinen keçiboynuzu ağaçlarının arasına yerleştirilen kovanlarda ilk hasat yapıldı.

Kovanlardaki petekleri çıkaran arıcılar, temizlik işleminin ardından organik balı sağım makinesinden geçirdi.

Ballar, kontrol süreci sonunda yurt içi ve dışındaki tüketicilere ulaştırılacak.

Üretici Selahattin Say, AA muhabirine, dede mesleği arıcılığı gelecek nesillere taşımaya çalıştığını söyledi.

Hasat döneminin verimli geçmesini beklediğini ifade eden Say, "Keçiboynuzu balı kalbe faydalıdır, çarpıntıyı önler. İnsanlarımız şifalı bal tüketmesi için çalışıyoruz. Hasadın yanı sıra arılarımızı kış bakımına alacağız. Arılarımızın bahara daha güçlü çıkabilmesi için bakımlarını da şimdiden yapıyoruz." diye konuştu.

Meliha Say da keçiboynuzu balının şifa kaynağı olduğunu dile getirdi.