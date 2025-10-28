Mersin'in Mut İlçesinde İncir Hasadı Üreticiyi Sevindiriyor

Mersin'in Mut ilçesinde hasadı tamamlanan incirin, sezona kilosu 250 lirayla başlayıp 150 lirayla kapatması üreticisinin yüzünü güldürdü.

Mut ilçesinde üreticinin önemli gelir kaynaklarından olan beyaz Mut incirinin hasadı tamamlandı. Rengi, aroması, iriliği, tadı ve sevkiyata dayanıklılığı ile tercih edilen incir, bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü. Hasat başladığında kilogramı 250 lira olan incir, hasat süresince 150 liranın altına inmedi. Son ürünlerde kilogramı 150 TL'den satılan incir, üreticisini sevindirdi.

İncir üreticisi Mehmet Yıldız, "Bu yıl incir üreticinin yüzünü güldürdü. Sadece iklimsel olarak rekoltede düşüklüğü var. O da bu yıla has bir şey oldu. Ama şu anda 250 lira ile başlayan fiyatlarımız 150 lirayla sezonu kapattı. Kuru incirimiz ise 700 ile 800 lira arası satılıyor" dedi. - MERSİN