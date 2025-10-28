Haberler

Mersin'in Mut İlçesinde İncir Hasadı Üreticiyi Sevindiriyor

Mersin'in Mut İlçesinde İncir Hasadı Üreticiyi Sevindiriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mut ilçesinde hasadı tamamlanan beyaz Mut incirinin sezon fiyatları, başlangıçta 250 lira iken hasat sonunda 150 liraya geriledi. Üreticiler, bu yılki hasattan memnun kaldı.

Mersin'in Mut ilçesinde hasadı tamamlanan incirin, sezona kilosu 250 lirayla başlayıp 150 lirayla kapatması üreticisinin yüzünü güldürdü.

Mut ilçesinde üreticinin önemli gelir kaynaklarından olan beyaz Mut incirinin hasadı tamamlandı. Rengi, aroması, iriliği, tadı ve sevkiyata dayanıklılığı ile tercih edilen incir, bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü. Hasat başladığında kilogramı 250 lira olan incir, hasat süresince 150 liranın altına inmedi. Son ürünlerde kilogramı 150 TL'den satılan incir, üreticisini sevindirdi.

İncir üreticisi Mehmet Yıldız, "Bu yıl incir üreticinin yüzünü güldürdü. Sadece iklimsel olarak rekoltede düşüklüğü var. O da bu yıla has bir şey oldu. Ama şu anda 250 lira ile başlayan fiyatlarımız 150 lirayla sezonu kapattı. Kuru incirimiz ise 700 ile 800 lira arası satılıyor" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Altay Tankı envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 Altay tankı üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza

Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!

Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Altay tankı sahaya iniyor! Türk mühendislerden vurucu güç

Altay tankı sahaya iniyor! Türk mühendislerden vurucu güç
Ünlülerin yılbaşı tarifesi ortaya çıktı! En çok kazanan isim Hadise oldu

Yılbaşı sahnesi cep yakıyor! Tek gecede kazanacağı rakam belli oldu
Aileye bir darbe daha! Kan tüccarları 'Minguzzi' isminin patentini aldı

Minguzzi ailesine bir darbe daha! Kan tüccarları sonunda bunu da yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.