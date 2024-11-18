Mersin GİAD, KKTC ile Ekonomik İşbirliklerini Güçlendiriyor

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) Başkanı ve Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Adem Yükselgüngör, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bir araya gelerek ekonomik yatırımları değerlendirdi.

Mersin GİAD heyeti, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile inşaat projelerinden, lojistik sektörüne kadar gelişime açık her projeye destek vermek istediklerini paylaştı. Ulaşım konusunda Mersin ve KKTC arasında deniz otobüsü ve deniz uçağı gibi vasıtaların hizmete girmesinin iki ülke arasındaki ticari ve turistik potansiyeli arttıracağını dile getirildi. Ayrıca uçuş sefer sayılarının artmasının da karşılıklı turizme büyük katkı sağlayacağı konuşuldu.

Mersin GİAD heyeti, temasları esnasında Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'na da enerji ve tabii kaynakların işlenmesi ve taşımacılığı gibi konularda rol almak istediklerini ilettiler. Görüşmelerde, iki ülke arasında elektrik enerjisi projelerinin hızlandırılması ve genişletilmesinin önemi vurgulanırken, gündemde olan Türkiye'den KKTC'ye kablo ile elektrik taşınması projesinin, Kuzey Kıbrıs'ın elektrik enerjisini artırmanın yanı sıra, KKTC ekonomisine ve tabiatın temiz kalmasına da katkı sağlayacağı istişare edildi. Proje ile maliyetlerin düşmesi ve elektrik kesintilerinin sıfıra inmesinin de hedeflendiği kaydedildi. Ekonomi ve doğa açısından büyük öneme sahip olan projenin, iki ülke arasındaki ilişkilerin de güçlendirilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Lojistik sektörünün ilerlediği bir dünyada, ulaşımın kısıtlı olduğu bir yerde hizmetlerin de sağlıklı verilemeyeceğinin altını çizen Yükselgüngör, ulaşım projelerinin bir an önce hayata geçirilmesi için sabırsızlandıklarını söyledi.

Yükselgüngör, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile olan görüşmesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alan öğrenci yurtlarının sayısını işbirliği ile arttırmak için katkıda bulunmak istediklerini belirtti. Ayrıca ilkokul, ortaokul, lise gibi diğer KKTC eğitim kurumları için de sosyal ve kültürel projelerde yer alma konuları kapsamında temaslar sağlandı. Yükselgüngör, bunların yanında, milli eğitimin desteklenmesi açısından kardeş okul projelerinden, öğrenci değişim programlarına kadar yapılabilecek tüm sosyal projelerde de rol almak istediklerini belirtti.

Mersin GİAD Kadınlar Kurulu da daha önceleri yapmış oldukları sosyal sorumluluk projelerinden bahsederek, benzeri projeleri ülkeler arasında yapmak istediklerini paylaştılar. - MERSİN