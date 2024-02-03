Mersin'den Aksaray'a 20 Ton Limon Gönderildi

Mersin'in Silifke ilçesinde başlatılan "Üretici ve Tüketici El Ele Kampanyası" kapsamında Aksaray'da vatandaşlara ulaştırılmak üzere 20 ton limon gönderildi.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası ve Atayurt Hal Komisyoncular Derneğince narenciye ürünlerinin iç piyasada tanıtılması ve tüketimin artırılmasına yönelik başlatılan kampanya kapsamında üreticilerden limon toplantı.

Yaklaşık 20 ton limon Atayurt Hali'nde bir kamyona yüklenerek, düzenlenen programla Aksaray'a gönderildi. Aksaray Ticaret Borsasının koordinesinde limonlar kentteki vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

"Üretici ve Tüketici El Ele Kampanyası" kapsamında ilerleyen süreçte tüm illere narenciye ürünü gönderilmesi hedefleniyor.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, gazetecilere, kampanyaya üreticilerin destek verdiğini söyledi.

Amaçlarının narenciye tüketimini arttırmak olduğunu belirten Kaynar, kampanya kapsamında tüm illere ürün gönderilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Atayurt Hal Komisyoncular Derneği Başkanı İbrahim Kaynar da kampanyayla narenciye tüketimini arttıracaklarını söyledi.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun da emeği geçenlere teşekkür ederek, "İlçemizde 20 bin dekar alanda narenciye var. Bu yıl rekoltenin yüksek olmasından dolayı 80-100 bin ton ürün elde etmeyi bekliyoruz." dedi.

Düzenlenen etkinliğe, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, üreticiler ve diğer ilgililer katıldı.