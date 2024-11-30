Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi

Son gelişme için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi

 Suriye'de harita değişiyor, Rusya 'Esed nerede?' sorusuna yanıt vermedi

Rusya "Esed nerede?" sorusuna yanıt vermedi

 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti

Naci Görür'den Antalya depremi sonrası dikkat çeken sözler
Gürcistan'da AB müzakereleri askıya alındı, gösteriler şiddetlendi

AB kararı komşuyu karıştırdı

Mersin'de Zeytinyağı Rekoltesi Yükseldi, Fiyatlar Düştü

Mersin'de Zeytinyağı Rekoltesi Yükseldi, Fiyatlar Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde zeytin ve zeytinyağı üretiminde bu yıl rekolte artışı bekleniyor. 300 bin dekar alandan 200 bin ton zeytin ve 13 bin ton zeytinyağı rekoltesi tahmin ediliyor. Ancak fiyatların 200-250 TL'den 160 TL'ye gerilemesi üreticiler tarafından olumsuz karşılandı.

Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretiminin yüzde 20'sinin karşılandığı Mersin'in Mut ilçesinde verimli geçen sezon nedeniyle 300 bin dekar alanda 15 milyon ağaçtan 200 bin ton zeytin, 13 bin ton ise zeytinyağı rekoltesi bekleniyor. Verimin artmasıyla birlikte geçen yıl 200 ile 250 TL arasında değişen zeytinyağı fiyatı bu yıl 160 TL'ye kadar geriledi.

Mut ilçesinde sofralık kayısıdan sonra önemli ihracat ürünlerinden olan kalitesi yüksek zeytinyağında, bu yıl rekoltenin yüksek olması sebebiyle alım fiyatları düştü. Yükselen rekolteye rağmen sıfır asitli ve kalitesi yüksek olan Mut zeytin ve zeytinyağında yaşanan alım fiyatlarındaki düşüş, üreticiler tarafından olumlu karşılanmazken, tüketiciler için avantaj sağladı. Geçen yıl 200-250 TL arasında satılan zeytinyağının fiyatı ise 160 TL'ye kadar düştü.

Bu yıl zeytin ve zeytinyağı fiyatlarının düşüşe geçtiğine değinen Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, "Türkiye'nin zeytinyağının yüzde 20'sini karşılayan Mut ilçesinde hasadın ortalarındayız. Bu yıl var yılı olması ilçede 200 bin ton zeytin, 13 bin ton ise zeytinyağı elde edilmesi bekleniyor" dedi.

Üretici İsmail Şahin ise, "Bu yıl zeytin 'var yılını' yaşıyor. Geçen yıl 200 ile 250 liraya satışı yapılan zeytinyağı bu yıl 160 liradan satılıyor. Zeytin ve zeytinyağı fiyatından memnun değilim. Bir işçinin yevmiyesi bin lira, bu yıl üretici değil işçiler kazandı. Bizler emeğimizin karşılığını alamadık "diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Eski Türk futbolcu Avrupa'nın en azılı örgütünün üyesi çıktı
img

Sahte para operasyonlarında servet ele geçirildi
img

Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

HAFTA SONU HAVA DURUMU 30 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 30 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 30 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Halep düştü mü? Halep'te ne oluyor? Seferceliye tarifi nedir? En güzel seferceliye tarifi! MasterChef seferceliye tarifi nasıl yapılır? Seferceliye için malzemeler! Manisa elektrik kesintisi! 1 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Vedat Başaran kimdir? Vedat Başaran kaç yaşında, nereli? Vedat Başaran hayatı ve biyografisi! İstanbul elektrik kesintisi! 1 Aralık Küçükçekmece, Sultangazi, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? MasterChef ödül oyununu kim kazandı ? 30 Kasım Cumartesi Ödülü hangi takım kazandı? Antalya elektrik kesintisi! 1 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.