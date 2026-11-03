Mersin'de Toroslar ve Mezitli'deki çiftçilere yüzde 100 hibeli çapa makinesi verildi

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Mersin'de Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde üretim yapan çiftçilere yüzde 100 hibeli motorlu çapa makineleri teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında, Hassas Grupların Desteklenmesi Paketi çerçevesinde motorlu çapa makinesi teslim programı düzenlendi. İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen programa, İl Tarım Müdürü Erdem Karadağ katıldı. Programda, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde tarımsal üretim yapan çiftçilere yüzde 100 hibe desteğiyle sağlanan motorlu çapa makineleri teslim edildi.

Kırsal bölgelerde üretimin güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi ve üreticilerin gelir düzeyinin artırılmasının hedeflendiği proje kapsamında, hane ekonomisine katkı sağlanması amaçlandığı belirtildi. Teslim edilen makinelerin üreticilerin tarımsal faaliyetlerini kolaylaştırması ve kırsal kalkınmaya katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı