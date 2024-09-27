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Mersin'de Erkenci Limon Hasadı Başladı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde erkenci tür limon hasadı sezonu açıldı. Tarım işçileri sabah erken saatlerde bahçelere giderek limon toplarken, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara da hasat sezonunu kutladı. Mersin genelinde 1 milyon tonun üzerinde limon üretimi bekleniyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde erkenci tür limonun hasadına başlandı.

Narenciye üretimiyle öne çıkan ilçede yetiştirilen enterdonato ve mayer cinsi limonun hasadı için tarım işçileri sabahın erken saatlerinde bahçelere gitti.

İşçiler, bahçelerden topladıkları ürünleri sandıklara yerleştirdi.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara da hasat sezonu başlangıcında tarım işçilerini ziyaret etti, ağaçlardan limon kesti.

Kara, gazetecilere, Mersin genelinde limon üretiminin ön planda olduğunu söyledi.

Kentte sezon içerisinde 1 milyon tonun üzerinde limon üretiminin yapıldığını ifade eden Kara, "Erdemli ilçemizde ise geçen yıl 108 bin 500 dekar alandan 585 bin ton limon rekoltesi elde edildi. Yetişen limonlar hem iç piyasaya gönderiliyor hem de ihracatı yapılıyor. Böylece ülke ve ilçe ekonomisine büyük katkı sağlanıyor." diye konuştu.

İşçilerden Nejla Özkan ise uzun yıllardan beri limon hasadında çalıştığını dile getirdi.

Limon kesimi ve paketleme çalışmalarında bulunduğunu anlatan Özkan, "Sezon boyunca evimizin geçimi limondan. Sabah 07.00'de başlayıp 16.00'da bırakarak evimize gidiyoruz. İşimizden memnunuz." dedi.

Nazım Selçuk da limon sezonunda bahçelerdeki hasada büyük emek verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Yerel Haberler Mustafa Kara Erdemli Ekonomi Güncel mersin Tarım

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