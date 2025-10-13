Mersin'de Dikenli İncir Dondurması Üretimi Başladı

Mersin'de sulama imkanı az olan bölgelerde yetiştirilen dikenli incirde hasat dönemi devam ederken, yapılan katma değer çalışmasıyla dondurmaya dönüştü. Dikenli incirin ilaç, su ve gübre istemeden meyve veren ender ürünlerden biri olduğuna değinen Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke, kırsal bölgelerde yaşanan susuzluğa ve kuraklığa çare olabilecek bir ürün olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Mersin'de her çeşit meyve ve sebze yetiştiriliyor. Bunlardan biri de lezzetiyle bilinen, özellik turizm sezonunda sokaklarda soyularak tek tek satılan dikenli incir, kurak veya sulama imkanı çok olmayan tarlalarda üretilmesiyle dikkat çekiyor. Sadece Mersin'de 25 bin tonun üzerinde üretimi yapılan dikenli incirin katma değerinin artması için ise önemli çalışmalar yapılıyor. Üretimin en çok yapıldığı Mersin'de Tarsus Ticaret Borsası'nın girişimiyle dikenli incirden dondurma üretildi. Seri üretime geçilmesi planlanan dondurma sayesinde hem yaz aylarında serinletici bir tat alternatifi sunacak olması hem de kırsal kesimde üretilen ürüne katma değer kazandırmasının önemli olduğu ifade edildi. Sulama ve ilaç istemeden yetişebilen dikenli incirin Ağustos ayında başlayan hasadının Aralık ayı sonuna kadar devam ettiği kaydedildi.

"İlaç, su ve gübre istememesi çıkış noktamız oldu"

İncirin dondurmaya dönüşümünü sağlayan projenin koordinatörü Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke, "Toprağın üzerindeki tüm yaprağından meyvesine, meyvesinden çekirdeğine kadar değerlendirilebilen bir tür sanayi ürünü. 2018 yılında Sicilya'ya gittiğimizde, Avrupa Birliği'nin dahi bu ürünü susuzluğa ve iklim krizine karşı desteklediğini gördük. Burada da ilaç, su ve gübre istemeden meyve üreten ender ürünlerden biri. Havanın rutubetiyle size meyve veriyor. Özellikle ilaç, su ve gübre istememesi çıkış noktamız oldu. Öncelikle bu ürünün değerlendirilmesine dondurma üretimiyle başladık. Organik keçi sütü ve hurma şekeri kullanarak dondurmamızı elde ettik. Bunun marmalet ve reçel gibi denemelerini yapıyoruz. Dondurması mükemmel, herkesin tatmasını isterim. Yaygınlaştırarak Tarsus ve ülke ekonomisine faydalı hale getirmek istiyoruz. Belki ileride daha büyük kazanç sağlayacak bir ürün. Özellikle kırsal bölgelerde susuzluğa ve kuraklığa çare olabilecek bir ürün olarak benimseteceğiz" dedi.

Öte yandan, yöresel pazarda vatandaşlara ikram edilen dikenli incir dondurmasını tadanlar ise çok lezzetli bulduklarını söyledi. - MERSİN