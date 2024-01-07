Mersin'de badem ağaçları çiçek açtı

Mersin'de havalar ısındı, badem ağaçları çiçek açtı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen badem ağaçları çiçek açtı. Bazı ağaçlarda ise küçük meyveler gözlendi.

Mersin'de havanın ısınmasıyla bahar günleri yaşayan Silifke ilçesinde badem ağaçları açtı. İlçede iki yıl önce çıkan orman yangınında tarımsal alanların zarar gördüğü Işıklı Mahallesi'nde, badem ağaçlarının çiçek açması bölgedeki üreticileri sevindirdi. Işıklı Mahalle Muhtarı Zafer Can, badem ağaçlarının çiçek açmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Can, "Çağla bademi Türkiye'de ilk defa yörenin iklim özelliğinden dolayı çiçeklenmeye başlıyor. İki yıl önceki büyük yangın felaketinde ağaçlarımızın bazıları yandı. Bu çiçekler de bize umut oldu. Köyümüzdeki bütün bahçeleri eski haline getireceğiz. Çünkü bizim en büyük gelir kaynağımız. Üreticilerimize bol ve bereketli günler diliyorum" dedi.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, bölgedeki badem ağaçlarının büyük bölümünün orman yangınlarında zarar gördüğünü belirterek, "Yaklaşık 300 bine yakın badem ağacı var. Yangınlardan dolayı çok sayıda ağacımız zarar gördü. Çiftçimiz yine de umutlu ve mutlu. Çiçekler meyveye döndüğünde daha da mutlu olacaklar" dedi.