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Mersin'de Alıç Hasadı Başladı

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Mersin'in Silifke ilçesinde emekli öğretmen Ali Tok'un bahçesinde alıç hasadı gerçekleşti. Hasat sezonunun 15 Ekim'e kadar sürmesi bekleniyor. Tok, alıç meyvesinin alternatif gelir kaynağı haline geldiğini belirtti.

Mersin'in Silifke ilçesinde alıcın hasadına başlandı.

Çamlıca Mahallesi'nde emekli öğretmen Ali Tok'un 2 dönümlük bahçesinde olgunlaşan alıçlar hasat edildi.

Toplanan ürünler, paketlendikten sonra alıcılarına ulaştırıldı.

Üretici Ali Tok, AA muhabirine, hasat sezonunun 15 Ekim'e kadar sürmesini beklediklerini söyledi.

Alternatif olarak yetiştirmeye başladığı meyvede kazanç sağladığını anlatan Tok, şöyle konuştu:

"Bu yıl fiyatlar dalında 200 lira civarında gidiyor. Satmadığımız, dökülen ve artan meyveleri sirke yapıyoruz. Sirkelerinin de satışı iyi gidiyor. Alıç meyvesini genelde Konya, Ankara ve İstanbul gibi iç piyasaya satıyoruz. Özellikle Akdeniz bölgesi için alternatif bir ürün. Aroması, tadı ve pazarı güzel olan bir meyve."

Kaynak: AA / Murat Pancar - Ekonomi

Yerel Haberler Ali Tok Silifke Ekonomi Güncel mersin Üretim Tarım Yaşam

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