Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Kartı'ndan 9 Bin 800 Kişi Yararlandı
Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, vatandaş ve esnafın cebini rahatlatan 'Halk Kart'ın eylül ayı tutarları hesaplara yatırıldı. Bu ay toplam 9 bin 800 kişi halk karttan yararlandı ve toplam 3 milyon 740 bin 600 TL yatırıldı. Uygulama sayesinde Mersinli esnafın kasasına 3 milyon 740 bin TL girecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, vatandaş ve esnafın cebini rahatlatan 'Halk Kart'ın eylül ayı tutarları hesaplara yatırıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinin, ihtiyaç sahiplerinin aile bütçelerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği halk karttan bu ay toplam 9 bin 800 kişi yararlandı. 300 ve 500 TL'lik bakiyelerin yer aldığı halk karta eylül ayında, toplam 3 milyon 740 bin 600 TL yatırıldı.
Uygulama sayesinde vatandaşların, yaşadıkları bölgedeki anlaşmalı esnaftan alışveriş yapmasıyla 3 milyon 740 bin TL Mersinli esnafın kasasına girecek. - MERSİN