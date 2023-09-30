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Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Kartı'ndan 9 Bin 800 Kişi Yararlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, vatandaş ve esnafın cebini rahatlatan 'Halk Kart'ın eylül ayı tutarları hesaplara yatırıldı. Bu ay toplam 9 bin 800 kişi halk karttan yararlandı ve toplam 3 milyon 740 bin 600 TL yatırıldı. Uygulama sayesinde Mersinli esnafın kasasına 3 milyon 740 bin TL girecek.