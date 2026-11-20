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Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 16 trilyon 439,6 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 16 trilyon 439,6 milyar lira oldu.

Borç stokunun 8 trilyon 227,5 milyar liralık kısmı Türk lirası, 8 trilyon 212,2 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: AA