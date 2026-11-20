Merkezi yönetim brüt borç stoku ekim sonunda 16 trilyon 439,6 milyar liraya ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı verilere göre, merkezi yönetim brüt borç stoku ekim sonu itibarıyla 16 trilyon 439,6 milyar lira oldu. Stokun 8 trilyon 227,5 milyar liralık kısmı Türk lirası, 8 trilyon 212,2 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 16 trilyon 439,6 milyar lira olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 16 trilyon 439,6 milyar lira oldu.
Borç stokunun 8 trilyon 227,5 milyar liralık kısmı Türk lirası, 8 trilyon 212,2 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
Kaynak: AA