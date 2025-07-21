Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 11 Trilyon 462,4 Milyar Lira

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran sonu itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini paylaştı. Borç stokunun 5 trilyon 309,7 milyar liralık kısmı Türk lirası, 6 trilyon 152,7 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluşuyor.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, haziran sonu itibarıyla 11 trilyon 462,4 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, haziran sonu itibarıyla 11 trilyon 462,4 milyar lira oldu.

Borç stokunun 5 trilyon 309,7 milyar liralık kısmı Türk lirası, 6 trilyon 152,7 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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