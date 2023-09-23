Merkezefendi Halk Ekmek Büfeleri Sayısı Arttı

Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 'Merkezefendi Halk Ekmek' büfelerinin sayısını 16'ya yükseltti. Hem ekonomik hem de kaliteli sıcak ekmek tüketimine destek olmak amacıyla Merkezefendi Belediyesi tarafından başlatılan 'Merkezefendi Halk Ekmek' vatandaşlar tarafından ilgi ve talep görmeye devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ' Merkezefendi Halk Ekmek' büfelerinin sayısını 16'ya yükseltti.

Hem ekonomik hem de kaliteli sıcak ekmek tüketimine destek olmak amacıyla Merkezefendi Belediyesi tarafından başlatılan 'Merkezefendi Halk Ekmek' vatandaşlar tarafından ilgi ve talep görmeye devam ediyor. Gültepe Mahallesi'ne konulan büfe ile 'Merkezefendi Halk Ekmek' büfelerinin sayısı 16'ya yükseldi. Sabah saat 07.00'den itibaren vatandaşlara hizmet vermeye başlayan büfelerde ekmek uygun fiyatı ve aynı kalite ile satılıyor.

16 AYRI NOKTADA HİZMET VERİLİYOR

Merkezefendi Belediyesi'nce hayata geçirilen 'Merkezefendi Halk Ekmek' uygulaması kapsamında; Karahasanlı Mahallesi Alperen Ersoy Kapalı Pazar Yeri önü, Alpaslan Mahallesi 5505 Sokak, Karaman Mahallesi Muhtarlık arkası, Sümer Mahallesi Kapalı Pazar Yeri yanı, Akkonak Mahalle Muhtarlığı yanı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 321 Sokak, Sevindik Mahallesi 2309 Sokak, Muratdede Mahallesi Merkezefendi Kapalı Pazar Yeri yanı, Sırakapılar Mahallesi 1788 Sokak, İlbade Mahallesi 110 Sokak park içi, Değirmenönü Mahallesi 1739 Sokak, Merkezefendi Mahallesi 29 Ekim Bulvarı (Merkezefendi Zabıta Müdürlüğü Ek Hizmet Binası) önü, 1200 Evler Mahallesi 1200 Evler Pazaryeri karşısı park içi, Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler Caddesi park içinde, TOKİ Kayaköy Konutları'nda muhtarlık binası önünde ve Gültepe Mahallesi Pazaryeri yanında vatandaşa sıcak ve bütçeye uygun ekmek alma imkanı sağlıyor.