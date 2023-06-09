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Merkez'in başına geçen Hafize Gaye Erkan; Kur Korumalı Mevduat, faiz ve rezerv olmak üzere 3 ana sorunla uğraşacak

Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Merkez Bankası'nın başına Hafize Gaye Erkan atandı. Merkez'in tarihindeki ilk kadın başkan olan Erkan, Merkez Bankası Başkanlık koltuğuna oturduğunda Kur Korumalı Mevduat, faiz ve rezerv olmak üzere üç ana sorunla uğraşacak.

Mehmet Şimşek'in yeni Kabine'ye Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının ardından ekonomi yönetiminin baştan aşağı değişmesi için düğmeye basıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevden alınırken yerine Hafize Gaye Erkan atandı.

Merkez'in başına geçen ilk kadın başkan olan Erkan, bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon konularında uzmanlığa sahip ve Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde de görev yapıyor.

Paranın yönetimini üstlenecek olan Erkan, Merkez Bankası Başkanlık koltuğuna oturduğunda Kur Korumalı Mevduat, faiz ve rezerv olmak üzere üç ana sorunla uğraşacak.

Merkez'in başına geçen Erkan, Kur Korumalı Mevduat, faiz ve rezerv olmak üzere 3 ana sorunla uğraşacakMerkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan.

Kurun baskı altında tutulduğu dönemde gerileyen net rezervler son olarak 2 Haziran haftasında 1,3 milyar dolar daha azalarak -5 milyar 697 milyon dolara kadar gerilemişti.

Kur Korumalı Mevduatta 2,5 trilyon lirayı aşan mevduat büyüklüğü ise sadece Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in değil, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da temel konularından birisi olacak.

Bir diğer konu ise 2021 yılı Eylül ayında yüzde 19 seviyelerinde olan ve bugün yüzde 8,5'e kadar gerileyen Merkez Bankası faizi olacak.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

mahmut:

Amerikan Doları dünya parası olmuş. adamlar ihtiyaç olduğunda yenisini basıyor. Avrupa Euro ile 30 tane ülke birleşip parayı ekonomiyi güçlü kılmış. Sen hem yatırım yapacam hem ekonomiyi düzeltecem hemde içerideki gereksizlerle uğraşacam diye ZOR. Türk devletleriyle paramızı birleştirmek en iyi çözüm

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sade vatandaş:

sanki koskoca Türkiyede merkez bankasını,hazineyi yönetecek zeka seviyesinde insan yokmuydu bu seksenbeş milyonu küçümsemektir baskıyla liyakatli insanların iş yapması engellenip çareyi dışarıdakilerde arayanlar ülkeyi ve ekonomiyi yönetemez

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Dengiz Elm:

Yazık oldu kızcağıza. Yeni günah keçimiz hayırlı olsun !

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