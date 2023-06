Merkez'in başına atanan Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu konuştu: Kesinlikle itilip kakılacak biri değil

Merkez Bankası başkanlığına getirilen Hafize Gaye Erkan'ın bir zamanlar yönetici olarak görev yaptığı Partnership for New York City kuruluşunun CEO'su Kathryn Wylde, verdiği demeçte Erkan'ın New York City'deki kariyeri boyunca "sert, akıllı ve etkili" olarak ün kazandığını söyledi. Wylde, Erkan için "Kesinlikle itilip kakılacak biri değil" dedi.