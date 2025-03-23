Merkez Bankası ve Bankalar Birliği'nden toplantı: İstikrar için her türlü aracı kullanacağız

Piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplantı gerçekleştiren Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği yaptığı açıklamada, istikrarın sürdürülmesi adına piyasa kuralları içinde her türlü aracın kullanılacağını belirtti.

MERKEZ BANKASI VE BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ORTAK TOPLANTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcileri piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı.

PİYASALARDAKİ SON GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ

TBB'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Merkez Bankası yetkilileri ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcilerinin piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdiği bildirildi.

"İSTİKRAR İÇİN HER TÜRLÜ ARACI KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Duyuruda, 21 Mart'ta planlanmış olan toplantının Merkez Bankası ev sahipliğinde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi." ifadesine yer verildi.