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Merkez Bankası ve Bankalar Birliği'nden toplantı: İstikrar için her türlü aracı kullanacağız

Merkez Bankası ve Bankalar Birliği'nden toplantı: İstikrar için her türlü aracı kullanacağız
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Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplantı yaptı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın kullanılacağı belirtildi.

Piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplantı gerçekleştiren Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği yaptığı açıklamada, istikrarın sürdürülmesi adına piyasa kuralları içinde her türlü aracın kullanılacağını belirtti.

MERKEZ BANKASI VE BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ORTAK TOPLANTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcileri piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı.

PİYASALARDAKİ SON GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ

TBB'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Merkez Bankası yetkilileri ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcilerinin piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdiği bildirildi.

"İSTİKRAR İÇİN HER TÜRLÜ ARACI KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Duyuruda, 21 Mart'ta planlanmış olan toplantının Merkez Bankası ev sahipliğinde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Ekonomi
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarımuharremsahin1:

bu gece 12 den sonra görücez dövizi altını

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Haber YorumlarıAlpmurat İpek:

soZ konusu kendiniz olunca son damlasına kadar kullanırsiniz. emekliye işçiye geldimi 40 dereden su getirirsiniz vermemek için

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Haber YorumlarıSefs:

MEMLEKET TE İSTİKRAR GUVENMİ BİRAKTİNİZ, KAĞIT ÜZERİNDE HERŞEY GÜNLÜK GULİSTANLİK,....

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Haber YorumlarıSefs:

YARİN GORECEGİZ İSTİKRAR VE GUVENİNİZİ HADİ BAKALIM....

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Haber YorumlarıCivan arda Çekim:

faiz tekrardan yüzde 50 veya daha yüksek seviyelere çıkacak beklentim o yönde

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Bumudur yani. Yedik ictik ayrıldık mi diyorsunuz? Ya biraz daha dikkatli yalan söyleyiniz. Iyice salak yerine aldınız bizi. Faiz arttırımına gitmek zorundayız, enflasyonu korukleyenler çok sıkı denetlenecek, zincirlere özellikle anormal cezalar gelmeli ki ayaklarını denk alsınlar. 15 bin subesi olan markete 5 milyon ceza yazarsanız ne olacak. Her şube bin tl kazansa günde. Her gün temiz 15 milyoncuk. Nerede paralar? Ihracatciya beleş kredi yerine ış yapmayı öğretiniz. DE NET LE ME

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Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Yarın herşey uçar vay Babil

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Yarın Borsa ,Dolar coşacak. :)))))

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Haber Yorumlarıkarakus58:

çok güzel

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