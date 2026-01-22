Haberler

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı haftalık verilere göre, 16 Ocak ile biten haftada toplam rezervler 9 milyar 102 milyon dolar artarak 205 milyar 177 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri 4 milyar 808 milyon dolar, altın rezervleri ise 4 milyar 294 milyon dolar artış gösterdi.

Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Ocak ile biten haftada 9 milyar 102 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Ocak ile biten haftada 9 milyar 102 milyon dolar artarak 205 milyar 177 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 4 milyar 808 milyon dolar artarak 79 milyar 347 milyon dolardan 84 milyar 155 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 16 Ocak haftasında 4 milyar 294 milyon dolar artarak 116 milyar 728 milyon dolardan 121 milyar 22 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Genç kızı taciz eden yaşlı adam suçüstü yakalandı

Genç kızı taciz eden yaşlı adam suçüstü yakalandı
7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı

Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
En Nesyri için İstanbul'a geldiler

Dananın kuyruğu kopuyor! En-Nesyri hakkında bomba gelişme