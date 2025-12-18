Haberler

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 12 Aralık ile biten haftada toplam rezervlerinin 4 milyar 366 milyon dolar artış gösterdiğini açıkladı. Brüt döviz rezervleri 1 milyar 888 milyon dolar, altın rezervleri ise 2 milyar 478 milyon dolar yükseldi.

Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Aralık ile biten haftada 4 milyar 366 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Aralık ile biten haftada 4 milyar 366 milyon dolar artarak 190 milyar 804 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 888 milyon dolar artarak 76 milyar 763 milyon dolardan 78 milyar 651 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 12 Aralık haftasında 2 milyar 478 milyon dolar artarak 109 milyar 675 milyon dolardan 112 milyar 153 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sürerken bakandan yeni açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Tayland savaş uçakları, Kamboçya'ya bomba yağdırdı

"Bu bir savaş değil çatışma" tartışması sürerken, korkulan oldu
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
Kazada ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar

Kaza yaptılar, ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Herkes ekran başına! Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
title