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Merkez Bankası rezervleri tarihi zirveye ulaştı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 24 Ocak ile biten haftada toplam rezervlerinin 4 milyar 257 milyon dolar arttığını açıkladı. Brüt döviz rezervleri 99 milyar 328 milyon dolara, altın rezervleri ise 68 milyar 232 milyon dolara yükseldi. Rezervler 167,56 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Ocak ile biten haftada 4 milyar 257 milyon dolar arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Ocak ile biten haftada 4 milyar 257 milyon dolar artarak 167 milyar 560 milyon dolar oldu.

REZERVLER TARİHİ DÜZEYE ULAŞTI

Brüt döviz rezervleri 2 milyar 537 milyon dolar artarak 96 milyar 791 milyon dolardan 99 milyar 328 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 24 Ocak haftasında 1 milyar 721 milyon dolar artarak 66 milyar 511 milyon dolardan 68 milyar 232 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası rezervleri tarihi zirveye ulaştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Giderken goturmesin esad gibi dikkat edin.

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Haber YorumlarıMuhammet Akbulut:

BANA BİR HAYRI OLMAYAN KİLİSENİN PAPAZINI SKYM

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