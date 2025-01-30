Merkez Bankası rezervleri tarihi zirveye ulaştı

Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Ocak ile biten haftada 4 milyar 257 milyon dolar arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Ocak ile biten haftada 4 milyar 257 milyon dolar artarak 167 milyar 560 milyon dolar oldu.

REZERVLER TARİHİ DÜZEYE ULAŞTI