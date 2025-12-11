Haberler

Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı Haber Videosunu İzle
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın son faiz kararını açıkladı. TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekti.

  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 39,5'ten yüzde 38'e indirdi.
  • Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5'ten yüzde 41'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını yüzde 38'den yüzde 36,5'e indirdi.
  • Yıl başında yüzde 47,5 olan politika faizi Aralık ayında yüzde 38'e düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıkladı.

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 39,5'ten yüzde 38'e indirilmesine karar verdi. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5'ten yüzde 41'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38'den yüzde 36,5'e indirdi.

YIL BAŞINDA YÜZDE 47,5 OLAN FAİZ ARALIKTA YÜZDE 38'E DÜŞTÜ

Merkez Bankası 23 Ocak 2025 tarihinde faizi yüzde 47,5'ten yüzde 45'e düşürmüştü. 6 Mart 2025 tarihinde yüzde 45'ten 42,50'ye düşen faiz 17 Nisan 2025 tarihinde alınan ara kararla yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltilmişti. 19 Haziran 2025 tarihinde yapılan faiz toplantısında değişiklik çıkmadı ve yüzde 46 olarak faiz sabit kalmıştı. 24 Temmuz 2025 tarihinde ise faiz yüzde 46 seviyesinden yüzde 43'e düştü. 11 Eylül 2025 tarihinde faiz yüzde 43'ten yüzde 40,50'ye geriledi. 23 Ekim 2025 tarihinde faiz yüzde 40,50'den yüzde 39,50'ye düşmüştü.

"FİYATLAMA DAVRANIŞLARI RİSK UNSURU OLMAYA DEVAM ETMEKTEDİR"

Merkez Bankası yaptığı açıklamada, "Kasım ayında tüketici enflasyonu gıda fiyatlarındaki gelişmelerle beklenenden düşük gerçekleşmiştir. Enflasyonun ana eğilimi eylül ayındaki artıştan sonra ekim ve kasım aylarında bir miktar gerilemiştir. Üçüncü çeyrekte dönemlik büyüme öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Son çeyreğe ilişkin öncü göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin sürdüğüne işaret etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

"ENFLASYON HEDEFİNDEN AYRIŞIRSA PARA POLİTİKASI DURUŞU SIKILAŞACAKTIR"

Para politikasının gidişatına yönelik olarak TCMB "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." ifadesini kullandı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
İsveç'in başkenti Stockholm'de 2025 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

İsveç'in başkenti Stockholm'de 2025 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
Genç polisin acı sonu: Adliye tuvaletinde kafasına sıktı

Genç polisin acı sonu: Adliye tuvaletinde kafasına sıktı
title