Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atandı. ABD'de "Müthiş Türk kızı" olarak bilinen Erkan'ın hayatı da merak konusu oldu. İşte Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında tüm bilinmeyenler.

Geçtiğimiz cumartesi günü Kabine'yi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek'i getirdi. Kendi ekibini kurmak istediği dile getirilen Şimşek'in, Merkez Bankası'nın başına ise yurt dışında önemli bir finans kariyerine sahip olan Hafize Gaye Erkan'ı getirmek istediği kulislerin en çok konuşulan konusu oldu.

İLKE İMZA ATTI

Şimşek'in önceki gün genç ekonomistle Ankara'da bir araya gelirken ABD'de "Müthiş Türk kızı" olarak bilinen Erkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası Başkanı olarak atandı. Erkan bu kararla Merkez'in ilk kadın başkanı olurken hayatı da merak edildi.

ABD'DE "EN GENÇ FİNANS PROFESÖRÜ" OLDU

1982 yılında doğan Erkan; İstanbul Erkek Lisesi'ni ikincilikle, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini birincilikle bitirip tam burslu olarak ABD'ye gitti. Erkan'a aralarında Stanford, Princeton, Boston, Cornell, California'nın olduğu 9 üniversiteden burs teklifi geldi. Erkan, tercihini Princeton'dan yana kullandı. Böylece her yıl sadece 2 kişiye verilen 'Onursal doktora' bursu karşılığında Erkan, bir ev, ayda 3 bin 200 dolar cep harçlığı ve ABD Ulusal Bilim Vakfı'ndan araştırmaları için sınırsız bütçe imkânına sahip oldu. Princeton'da iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olma başarısını gösterdi. Bu sayede ülkedeki "en genç finans profesörü" unvanını elde etmiş oldu. Daha sonra Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını daha tamamladı.

GOLDMAN SACHS'DA BAŞLADI

Sektöre Princeton'daki eğitimini tamamlamasının ardından, aldığı teklif üzerine 2005 yılında Goldman Sachs'da başladı. Burada yaklaşık 9 yıl çalıştı ve ardından o dönem yaşadığı problemler yüzünden devlet idaresine geçmiş bir banka olan First Republic Bank'da yönetici olarak çalışmaya başladı. Bankada başarılı bir kariyere imza attı ve bankanın fonlarının yaklaşık 10 kata kadar büyümesinde geniş rol oynadı. Bu sayede bankanın tepe yöneticilerinden biri konumuna geldi. Erkan ayrıca ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany&Co.'da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı, halen daha küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak yer alıyor.